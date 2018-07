Für Josephine Welsch und Robert Dallmann alias Wolf wird es langsam ernst: Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster sind in gut drei Monaten zu dritt. Erste Nachwuchs-Luft können BTN-Miri und Wolf jetzt schon schnuppern: Ihre Hündin hat Junge bekommen! Mit dem Welpen-Wurf steigert sich die Vorfreude der Hunde-Fans und selbst Eltern in spe noch mehr, wie sie Promiflash erzählen: "Da fühlt man schon sehr mit. Man kommt schon mal ein bisschen ins Feeling rein, dann kann mans noch weniger abwarten", fieberte Bald-Mama Josephine der Geburt ihres Babys entgegen.

