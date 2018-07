Eigentlich ist ihr Leben perfekt – bis auf eine Sache aus ihrer Vergangenheit, die sie bis heute quält! Als Oberhaupt der Kardashian-Familie genießt Kris Jenner (62) sowohl die Vorzüge eines prall gefüllten Geldbeutels als auch internationalen Ruhm. Beruflich kann der Momager sich nicht beklagen, privat leistete sie sich allerdings einen schlimmen Fehltritt: Kris war in ihrer ersten Ehe untreu und bereut das noch Jahre später zutiefst.

Von 1978 bis 1991 war die erfolgreiche Unternehmerin mit Robert Kardashian Sr. (✝59), dem Vater ihrer Kinder Kourtney (39), Kim (37), Khloe (34) und Rob (31), verheiratet. Ihre Liebe scheiterte, weil Kris fremdging, wie sie im Interview mit TMZ offenbarte: "Es ist nichts, worauf ich stolz bin. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist das, was ich in meinem Leben am meisten bereue, die Tatsache, dass diese Ehe zerbrochen ist."

Bedauerlicherweise kann Kris ihrem Ex das nicht mehr mitteilen – 2003 starb Robert mit gerade einmal 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Die Mutter seiner vier Kinder war zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwölf Jahren mit Caitlyn Jenner (68), damals noch Bruce Jenner, verheiratet.

Facebook / Kourtney Kardashian Robert Kardashian mit seinen Töchtern Khloe, Kourtney und Kim

Facebook / Kris Jenner Kris Jenner, Robert Kardashian und Baby Kourtney Kardashian

Scott Nelson / Freier Fotograf / Getty Images Bruce Jenner (heute Caitlyn) mit Ex-Frau Kris und den Töchtern Kendall und Kylie 2010

