Um das Liebesleben von Zoe Saip und Daniele Negroni (22) ranken sich gerade zahlreiche Gerüchte. Nachdem vor wenigen Tagen ein sehr inniges Foto des Duos aufgetaucht ist, munkelten die Fans: Zwischen der früheren Germany's next Topmodel-Kandidatin und dem Sänger geht doch was! Abwegig wäre eine Beziehung nicht, schließlich sind beide offiziell Single und damit noch zu haben. Aber was ist dran an den Spekulationen? Zoe meldete sich jetzt erstmals selbst zu den Liebesschlagzeilen zu Wort.

In ihrer Instagram-Story stand das Nachwuchsmodel seinen Fans nun Rede und Antwort. Vielen brannte natürlich vor allem eine Frage auf der Zunge: Sind sie und der Musiker nur befreundet oder läuft da etwa doch mehr? "Freunde", lautete die knappe, aber unmissverständliche Antwort der quirligen Blondine. Ob damit jetzt die Gerüchte endgültig vom Tisch sind? Schließlich deutete auch Daniele an, dass die zwei kein Paar seien.

Kurz nachdem der besagte Schnappschuss aufgetaucht war, wandte sich der 22-Jährige an seine Follower – er fragte sie, ob man nicht auch mit weiblichen Personen befreundet sein könne, ohne dass gleich jeder eine Liebelei oder Ähnliches dahinter vermute.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Model

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, ehemaliger DSDS-Kandidat

