Bei diesen beiden Ladys ist eine Versöhnung ausgeschlossen. Als BFFs stellten sich Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip der Herausforderung Germany's next Topmodel. Doch während der Show kam es immer wieder zu bösen Auseinandersetzungen – zu viel für ihre Freundschaft. Auch nach den Dreharbeiten für das beliebte Castingformat ging der Zickenkrieg weiter. “Dann fing sie an, mir meine Freunde auszuspannen, indem sie Geschichten erfand und so kam es dann zu öffentlichen Auseinandersetzungen”, erklärte Vicky jetzt auf Instagram. Für die selbstbewusste Beauty zu viel: Sie will absolut nichts mehr mit Zoe zu tun haben!

Instagram / Victoria.topmodel.2018



