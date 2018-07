Linda Marlen Runge (32) nimmt Abschied! Nach fünf Jahren und über 1.250 Folgen steigt die Anni-Darstellerin bei GZSZ aus. Die Zuschauer der beliebten Daily müssen ab Spätsommer auf die toughe Tontechnikerin aus dem Kolle-Kiez verzichten. Auf ihrem Instagram-Account lässt Linda ihren Fans jetzt liebe Worte zukommen. "An alle meine Süßen da draußen: Ihr wart mir in den letzten fünf Jahren so eine unglaubliche Stütze, ohne euch wäre 'Anni' nicht so, wie sie ist", bedankte sich die Schauspielerin.

