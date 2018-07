Sie sagt dem Kolle-Kiez "Goodbye". Seit fünf Jahren steht Linda Marlen Runge (32) nun schon nahezu täglich vor der Kamera und begeistert als Tontechnikerin Anni Brehme die GZSZ-Fans. Die konnten schon zahlreiche Abenteuer der flippigen Brünetten miterleben, doch jetzt müssen die Liebhaber der Daily stark sein: Linda wird die Serie nach fünf Jahren verlassen – und das schon ziemlich bald!

Nach über 1.250 Folgen und rund ein Jahr nach dem Ausstieg ihrer Kollegin und einstigen Serienliebe Janina Uhse (28) wird auch die gebürtige Marburgerin der RTL-Produktion den Rücken kehren. "Im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass mir trotz Riesenspaß an den Dreharbeiten eine Sache gefehlt hat: Zeit", erklärte die 32-Jährige ihre Entscheidung nun gegenüber Bild. Dennoch wolle sie die Erfahrungen am Set der Serie keinesfalls missen: "Ich habe in den fünf Jahren unglaublich viel gelernt. Über mich, über Schauspiel, über Zwischenmenschliches, über Teamwork, und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance hatte."

Bereits im Spätsommer 2018 wird Linda zum letzten Mal über die Mattscheiben flimmern. Vorerst! Ihre Fans haben nämlich – trotz des anstehenden Abschiedsschmerzes – Grund zur Hoffnung, wie Sendersprecher Frank Pick in einem Presseschreiben bestätigte: "Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen!"

