Verliert Bibi Heinicke (25) während ihrer Schwangerschaft wirklich an Gewicht? Die Web-Beauty ist mittlerweile im siebten Monat und hat auch schon eine beachtliche Murmel. Nicht nur äußerlich verändert sich die Blondine – auch die Zahl auf der Waage steigt. Ganz normal: Schließlich nimmt ihr ungeborener Sohn stetig zu und auch zum Beispiel die Plazenta sowie das Fruchtwasser in Bibis Körper wiegen einiges. Doch in ihrem neusten YouTube-Clip zeichnet sich ein Gegentrend an – Bibi hat plötzlich ein halbes Kilo verloren!

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de