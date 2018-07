Wacken hat Grund zum Feiern! Deutschlands berühmtester Ostfriese Otto Waalkes (69) feiert am kommenden Sonntag einen runden Geburtstag, denn der Blödelbarde wird 70 Jahre alt. Doch der Komiker ist weit entfernt von der Rente, von Ermüdungserscheinungen keine Spur. Stattdessen wird es die deutsche Comedy-Legende musikalisch ordentlich krachen lassen. Otto wird gemeinsam mit seiner Band Die Friesenjungs Anfang August auf dem berühmten Heavy-Metal-Festival auftreten.

Seinen 70. Geburtstag will der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Star im Rathaus seiner Heimatstadt Emden feiern – wenige Tage später wird er die Bühne im schleswig-holsteinischen Wacken zum Wanken bringen. "Doller geht nicht. Ich kann es noch gar nicht recht glauben", schwärmte Otto gegenüber der Welt von seinem bevorstehenden Auftritt am 3. August vor geschätzt 80.000 Metal-Heads. Kurz nach Mitternacht geht es los. Doch der Blondschopf hüllt sich in Schweigen, was das Publikum erwarten darf: "Meine Band und ich, wir werden uns was Schönes ausdenken müssen." Der Spaßvogel deutete jedoch an, dass "ein paar eingedeutschte Texte von Hard-Rock-Klassikern" denkbar wären.

Für Otto wird es eine Premiere, wie er weiter aus dem Nähkästchen plauderte: "Ich war noch nie in Wacken, bin nur mal mit dem Hubschrauber drüber geflogen. Das war schon eindrucksvoll, ein wogendes Kopffeld." Dabei hat der Vater der Ottifanten reichlich Erfahrung, denn er eröffnete bereits für Acts wie die Hard-Rock-Band Kiss und spielte auf diversen Rockfestivals.

Frank Hoensch/Getty Images Otto Waalkes während einer Show in Freiburg im Breisgau

Andreas Rentz/Getty Images Otto Waalkes beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2017

Getty Images Otto Waalkes während einer Show in Freiburg im Breisgau

