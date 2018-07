Es war ein feuchtfröhlicher Abend im Sommerhaus der Stars – zumindest für einen Bewohner der Villa. Doch die Rede ist nicht von Patricia Blanco (47). In der ersten Folge hatte noch der Reality-Star mit seinem Alkoholkonsum für Aufsehen gesorgt und wurde dieses Mal von Bert Wollersheim (67) abgelöst. Der frühere Rotlichtkönig kippte sich gleich mehrere Wodka-Shots hinter die Binde: Von Berts angeschickertem Verhalten waren die anderen Kandidaten geschockt.

Wollte Bert seinen Kummer betäuben und seine Sorgen runterspülen? Immerhin klagte er über Probleme mit seiner Freundin: "Bobby und ich entfernen uns in großen Schritten voneinander." In seinem Rausch näherte er sich aber nicht seiner Liebsten, sondern Shawne Fielding (49) an. Der 67-Jährige küsste sie sogar auf den Mund und ließ sich von ihr den Hintern eincremen. "Nach zwei, vier, zehn Gläsern Wodka lässt er dann die Hosen runter. Man muss schon ziemlich am Ende sein, um so etwas zu machen", beobachte Julian Evangelos (26) die Situation.

Schamlos wetterte Bert mit fiesen Sprüchen weiter gegen die anderen Teilnehmer. Auch mit Bobby zoffte er sich, die ihn irgendwann einfach ignorierte. Der Tattoo-Fan bekam in seinem Zustand gar nicht mit, dass alle anderen schon ins Bett gegangen waren. Am Ende redete der ehemalige Bordellbesitzer mit sich selbst. Am nächsten Tag herrschte dementsprechend Katerstimmung, aber er war voller Einsicht: "Ich trinke nie wieder Wodka pur, ehrlich, das bekommt mir überhaupt nicht."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D Die Bewohner von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Bert Wollersheim bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de