Dakota Johnson (28) scheint die Nase voll von den Schwangerschaftsgerüchten zu haben, die momentan kursieren. Ein Foto, das sie mit verdächtiger Wölbung unter dem Kleid zeigt, war der Auslöser. Der Shades of Grey-Star soll schon seit dem Herbst 2017 mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (41) zusammen sein. Genau der wurde als möglicher Papa des gemunkelten Nachwuchses gehandelt. Doch Dakota gibt jetzt offenbar ein Statement ganz ohne Worte ab: In einem bauchfreien Oberteil machte sie New York unsicher.

Auf den Paparazzi-Fotos ist Dakota mit ihrem Hund Zepplin zu sehen. Die Schauspielerin trägt ein schwarzes Crop-Top ohne BH und eine dunkle Trainingshose. Keine Spur von einer eventuellen Babykugel! Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Babys gehören nämlich definitiv zum Lebensplan der 28-Jährigen. In einem Interview mit der Vogue verriet sie einst: "Ein großer Teil von mir wäre sehr glücklich, wenn er nur auf einer Ranch in Colorado leben würde und Kinder und Hühner und Pferde hätte – aber das mache ich irgendwann sowieso." Denkt ihr, Dakota sich extra in diese Klamotten geworfen, um zu beweisen, dass sie nicht schwanger ist?

Splash News Dakota Johnson, Schauspielerin

Neilson Barnard/Getty Images, Jamie McCarthy / Getty Images Dakota Johnson und Chris Martin

© Universal Pictures Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"

