Ist das wirklich Felix Jaehn (23)? Im Leben des Star-DJs hat sich Anfang des Jahres so einiges verändert: Am 16. Februar erschien nach über drei Jahren im Musikbusiness sein Debütalbum. Kurz darauf überraschte der Künstler seine Fans mit einer weiteren Neuigkeit und outete sich als schwul. Jetzt änderte der Musiker aber etwas anderes in seinem Leben – seinen Style. Felix präsentierte sich nun mit platinblonden Haaren!

Zusammen mit Topmodel Lena Gercke (30) rockte der 23-Jährige seinen neuen Look, wie auf der Instgram-Seite von Lena zu sehen ist. "Ich glaube, da hat jemand denselben Friseur wie ich. Zwillings-Session mit Felix. Es ist so schön, den Tag mit dir zu verbringen, um eine neue Haarfarbe zu bekommen", betitelte die The Voice of Germany-Moderatorin das Bild.

Die Follower des Künstlers sind sich über die neue Frisur noch nicht ganz einig. "Natürlich eine reine Geschmackssache, aber ich finde, das Blond steht dir nicht so gut wie dunkel" oder "Ich finde, dunkel und länger steht ihm besser", lauteten zwei eher negative Stimmen seiner User. Andere Nutzer hingegen lieben Felix' neuen Hairstyle. "Sieht richtig gut aus" oder "Ungewohnt, aber steht dir dennoch", kommentierten die Bewunderer den Post.

Gustavo Caballero/Getty Images for SiriusXM Felix Jaehn in Miami

Instagram / https://www.instagram.com/p/BlSxgJvjUc5/?taken-by=felixjaehn Lena Gercke und Felix Jaehn

Instagram / felixjaehn Felix Jaehn, DJ

