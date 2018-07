Stylewandel nach angeblichem Alkoholrückfall? Demi Lovato (25) soll erst vor Kurzem wieder zum Alkohol gegriffen haben. Die Gerüchte machten die Runde, weil die Sängerin in ihrem neusten Hit eine Art Zusammenbruch besingt. Doch nun scheint sich der ehemalige Disney-Star von seinen Altlasten befreien zu wollen und rockte einen neuen Look. Demi präsentierte sich ihren Fans auf einmal mit deutlich helleren Haaren!

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige erst kürzlich einen Schnappschuss von sich mit einer blonden Frisur. Ziemlich lasziv fasste sich die "Tell Me You Love Me"-Interpretin dabei an ihre Lippe. Doch ist dieser Look für immer? Aufmerksamen Followern dürfte nämlich nicht entgangen sein, dass Demi in einem weiteren Instastory-Clip wieder lange, dunkelbraune Haare hatte. Auch auf ihrem Instagram-Account selbst findest sich nichts von einer erblondeten Künstlerin.

Wollte die Musikerin tatsächlich einen neuen Haarstyle präsentieren oder hat sie sich einfach eine Perücke aufgesetzt, um zu testen, wie ein veränderter Look bei den Fans ankommt? Fakt ist jedenfalls, dass die Ex-Freundin von Joe Jonas (28) gern mal mit ihren Haaren experimentiert und bisher noch keine Farbe ausgelassen hat: ob eine blonde, rote oder blaue Frise – Demi hat einfach schon alles ausprobiert. Glaubt ihr, das Bild war ein Vorbote auf die nächste Style-Veränderung? Stimmt ab!

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit blonden Haaren

Instagram / https://www.instagram.com/p/BlBDVwDl6o4/?taken-by=ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Jason Merritt/Getty Images Demi Lovato bei den Teen Choice Awards 2013

