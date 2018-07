Man sieht ihr schon jetzt den Schwanger-Glow an! Vor wenigen Tagen überraschte Kurvenstar Kate Upton (26) ihre Fans mit süßen Babyneuigkeiten. Das Model und ihr Mann, Baseball-Profi Justin Verlander (35), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mit einem ziemlich zurückhaltenden Post teilte sie diese frohe Botschaft mit ihren Followern. Jetzt, ein paar Tage nach der Verkündung, präsentierte Kate auf einem Event ganz stolz ihren kleinen Babybauch!

So sehen also glückliche werdende Eltern aus: Am Dienstag begleitete die kurvige Schönheit ihren Mann zu einem Baseball All-Star Game in Washington, D.C. Auf den Bildern strahlte die Bald-Mama in einem rosafarbenen Zweiteiler den Fotografen entgegen und setzte ihre kleine, aber schon gut sichtbare Babykugel in Szene. Ihren Look rundete sie gekonnt mit einer farblich passenden Sonnenbrille ab.

Mit ihrem Baby krönt das Paar ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Bereits vor vier Jahren lernten sich Kate und der Sportstar kennen und lieben. Im November 2017 schritten die Turteltauben vor den Traualtar und gaben sich im engsten Kreis das Jawort. Dass Kate eine gute Mama sein wird, ist für den Papi in spe sonnenklar. "Du wirst die großartigste Mutter überhaupt werden", schrieb der 35-Jährige via Instagram.

Patrick Smith/Getty Images Kate Upton, Model

Patrick Smith/Getty Images Kate Upton in Washington, DC 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Breitling Kate Upton und Justin Verlander beim Breitling Legendary Roadshow Event

