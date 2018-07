Million-Dollar-Girl Kim Kardashian (37)! Die Reality-TV-Ikone verdient sich mit ihrer Kosmetikmarke und Kinderbekleidungslinie bereits ein goldenes Näschen. Doch die Frau von Kanye West (41) hat anscheinend noch nicht genug! Immer wieder kommt Kim mit neuen Geschäftsideen auf den Markt. Zuletzt feierte sie vor allem mit ihren Parfumkreationen große Erfolge. Ihre neueste Duftwasser-Kollektion entpuppte sich nun schon in den ersten Minuten als wahrer Kassenschlager.

Die Selfie-Queen hat mit den Düften fünf Millionen US-Dollar in nur fünf Minuten gemacht! Das berichtet jetzt das US-Online-Portal TMZ. Pro Minute soll durch "Kimoji Cherry", "Kimoji Peach" und "Vibes" eine Million auf das Konto des Keeping up with the Kardashians-Stars geflossen sein. Dabei hat die 37-Jährige nicht einmal Geld in Werbekosten gesteckt. Lediglich auf ihren eigenen Social-Media-Accounts kündigte sie das Erscheinen der Parfums seit ein paar Tagen an.

Da Kims bisherige Düfte jedes Mal kurz nach Lancierung sofort ausverkauft waren, sollen dieses Mal im Vorfeld sogar extra mehr Flakons hergestellt worden sein. Für rund 40 Euro kann man die Kim-Parfums ausschließlich online bestellen. Seid ihr potenzielle Kunden? Stimmt in der Umfrage ab!

