Seitenhieb gegen Katie Prices (40) Ex! Die Beziehung zwischen dem Model und ihrem Noch-Ehemann Kieran Hayler (31) war von Anfang an turbulent. Kein Wunder also, dass auch die Trennung zu einem regelrechten Rosenkrieg ausartete. Mittlerweile ist die fünffache Mutter zwar wieder frisch verliebt – ruhiger ist es in dem Trennungsdrama dadurch aber noch lange nicht geworden: Jetzt stichelt auch noch Katies neuer Freund Kris Boyson gegen ihren Ex!

In seiner Instagram-Story hatte Kieran vor Kurzem einen Witz über seinen nicht mehr ganz so knackigen, aber noch immer sichtbaren Waschbrettbauch gemacht. Zu einem Foto von seinem Oberkörper schrieb der ehemalige Stripper: "Hat jemand meinen Dad Bod gesehen? Ich glaube, ich habe ihn verloren." Kris ließ mit seiner selbstbewussten Antwort auf den humorvollen Beitrag seines Vorgängers nicht lange auf sich warten und legte auf seinem eigenen Account nach. Er postete ein Pic von seinem deutlich durchtrainierteren Oberkörper, auf dem zu allem Überfluss auch noch Katies Hand mit knallroten Nägeln zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Einen Dad Bod zu bekommen, ist eine Entscheidung."

Ein ziemlicher Tiefschlag für Kieran! Dabei dürfte ihm die neue Romanze seiner Ex ohnehin schon mächtig gegen den Strich gehen. Immerhin scheint Katie mit ihrem Toy Boy extrem happy zu sein – und lässt die ganze Welt an ihrem Liebesglück teilhaben!

Tim P. Whitby / Getty Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

Tristan Fewings/Getty Images Katie Price auf der ITV Gala in London

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price

