Die Lombardis im Doppelpack für Marie Wegener (17)! Die diesjährige DSDS-Gewinnerin brachte bereits am 1. Juni ihr erstes Album "Königlich" auf den Markt. Zusammen mit dem Poptitan Dieter Bohlen (64) nahm sie die Platte auf – und der machte auch gleich zwei Kollaborationen für den Nachwuchs-Star klar. Und so finden sich auf der Scheibe nicht nur ein gemeinsamer Track von Marie und Pietro Lombardi (26), sondern auch einer, auf dem die Stimme von seiner Ex Sarah (25) zu hören ist. Jetzt verrät die 17-Jährige, wie sie die Duett-Chancen wahrgenommen hat!

"Ich habe mich unglaublich darüber gefreut! In Deutschland sind Pietro und Sarah Stars. Wenn man mit solchen Leuten ein Album oder einen Song aufnimmt, ist es halt echt geil", freute sich Marie kürzlich im Interview mit Promiflash. Allerdings wurden die Stücke separat eingesungen. Das bedeutet auch, dass sie bisher erst den "Phänomenal"-Interpreten kennengelernt hat: "Mit Pietro habe ich jetzt schon öfter gequatscht, wir haben uns bei einigen Auftritten getroffen!" Mit ihm singt sie den Song "Einer liebt doch immer mehr" auf dem Langspieler.

Sarah leistet hingegen ihren Beitrag in der Single "Liebt er dich", ein Stück, in dem es um Liebe und Freundschaft geht. Doch zweitere konnte sich bisher zwischen den beiden Sängerinnen noch nicht ergeben: "Sarah habe ich leider noch nicht treffen können, deshalb stehe ich mit Pietro mehr in Kontakt. Aber ich glaube, Sarah ist ein lieber Mensch und wenn wir uns kennenlernen, werden wir bestimmt sehr gut miteinander auskommen", ist sich die ehemalige The Voice Kids-Teilnehmerin schon jetzt sicher.

Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, DSDS-Kandidatin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Tivoli Cologne Grand Opening

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl"-Show in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de