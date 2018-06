Gleich beide Lombardis unterstützen Marie Wegener (16) auf ihrem Debüt-Album! Die Schülerin sicherte sich vor wenigen Wochen den Sieg im Castingformat DSDS. Seither arbeitete sie fleißig an ihrer ersten Scheibe und konnte in der Produktion auf die Show-Urgesteine Dieter Bohlen (64) und Juliette Schoppmann (38) setzen. Support am Mic gibt's außerdem von Pietro Lombardi (25) und seiner Noch-Ehefrau: Auch Sarah Lombardi (25) singt einen Song gemeinsam mit Marie.

Das Lied "Liebt er dich?" gibt es auf Maries erstem eigenen Album nicht nur in einer Soloversion, sondern auch noch als Duett mit der Casting-Finalistin von 2011. Der Titel handelt von Liebe und Freundschaft. "Und wenn der Himmel über dir einbricht, ich halt' alles von dir fern. Ich helfe und beschütze dich, denn du bist die Welt für mich", singen die Goldkehlchen synchron. Der Track scheint gut anzukommen, wie ein Blick auf das Instagram-Profil der aktuellen Show-Gewinnerin zeigt: Einige Fans haben den Song sogar schon zu ihrem Highlight des Albums gekürt.

Die Nummer ist nicht Maries einziges Lombardi-Feature auf ihrem Debüt "Königlich". Zusammen mit Pietro singt sie "Einer liebt doch immer mehr" – ein ebenfalls deutschsprachiger Titel über unerwiderte Liebe. "Ich bin auch wirklich zufrieden damit, weil ich habe früher oft gesagt: 'Ne, nur englisch'. Aber mir gefällt es wirklich sehr, in der deutschen Sprache zu singen und es ist ziemlich facettenreich", verriet die Duisburgerin Promiflash kurz vorm CD-Release.

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Siegerin Marie Wegener bei "Let's Dance"

Sonstige Cover von Marie Wegeners Album "Königlich"

