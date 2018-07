Eine weitere Veränderung im Leben von Ariana Grande (25)! In den vergangenen Wochen hat die US-amerikanische Sängerin immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nur kurz nach der Trennung von ihrem Freund Mac Miller (26) im Mai dieses Jahres, hatte die "No Tears Left To Cry"-Interpretin mit Pete Davidson (24) schon den nächsten Typen an der Angel. Kurz danach die große Überraschung: Das frisch verliebte Paar hat sich auch bereits verlobt! Nach einem neuen Mann an ihrer Seite macht Ariana jetzt auch in Sachen Haarfarbe eine deutliche Veränderung durch: Sie überrascht ihre Fans mit einer Mähne in einem Lavendelton!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert sie ihren Fans das Werk der Coloristen. Und die sind von so viel Experimentierfreudigkeit seitens der 25-Jährigen hellauf begeistert. In diversen Kommentaren feiern sie die Künstlerin für ihren Mut. Doch nicht nur die Normalo-Follower von Ariana würdigen das Pic mit Komplimenten, auch ihr Verlobter Pete macht deutlich: Er liebt den neuen Look seiner Traumfrau. Mit drei lilafarbenen Herzen hinterlässt er ganz viel Liebe unter dem Post.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Ariana für ein bisschen Abwechslung auf ihrem Kopf entscheidet. Während der einstige Nickelodeon-Star von Natur aus dunkelbraune Haare hat, wechselte er zwischendurch bereits auf Blond, Lila oder Grau.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

GettyImages Sängerin Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Sängerin Ariana Grande mit weißen Haaren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de