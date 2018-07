Sticheleien unter Set-Kollegen! Wie schon der erste Teil des Filmmusicals Mamma Mia sieht auch das Prequel "Mamma Mia! Here We Go Again" nach jeder Menge Spaß aus. Zehn Jahre später sind neben dem Legacy-Cast zudem auch neue Crew-Mitglieder beim Projekt dabei. Zum einen sind das die Jungdarsteller rund um Lily James (29) und Superstar Cher (72). Und genau die Pop-Diva ist es, die ihren Spaß daran hatte, Co-Star Dominic Cooper (Sky) am Set einen echten Seitenhieb zu verpassen. Und das nur, weil er einst der Freund von Amanda gewesen ist!

Für Amanda und Dominic waren die Dreharbeiten zu "Mamma Mia! Here We Go Again" wohl besonders emotional – waren sie vor rund zehn Jahren schließlich auch im echten Leben mal ein Paar. Als Cher von der vergangenen Beziehung der beiden erfahren hat, habe sie es kaum glauben können, verriet Dominic jetzt selbst während eines Interviews in der The Late Show with Stephen (54) Colbert: "Als sie erfahren hat, dass wir mal zusammen gewesen sind vor einiger Zeit, hat sie Amanda gesagt: 'Da hast du noch mal Glück gehabt.'". Dies meinte sie wohl im Sinne von: Gut, dass du in Sachen Männerwahl noch mal die Kurve gekriegt hast.

Amanda ist heute mit Thomas Sadoski (42) verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. Dominic und seine Freundin Ruth Negga (36) hingegen haben sich vor Kurzem nach acht Jahren als Paar getrennt.

Frederick M. Brown/Getty Images Amanda Seyfried und Dominic Cooper im Februar 2009

Anzeige

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Lily James, Cher und Amanda Seyfried bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London

Anzeige

Xavier Collin/IPA/Splash News Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der "Gringo"-Premiere 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de