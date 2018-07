Soll er ihr Nächster werden? Schauspielerin Angelina Jolie (43) gab vor rund zwei Jahren die Trennung von ihrem langjährigen Partner und Ehemann Brad Pitt (54) bekannt. Im Gegensatz zu ihrem Ex hatte sich die sechsfache Mutter seither mit keinem anderen Mann in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun scheint sie jedoch wieder ein Auge auf jemanden geworfen zu haben: Angeblich soll sich Angelina in Hollywood-Kollege Robert Downey Jr. (53) verknallt haben!

Wie ein Vertrauter der Oscar-Gewinnerin dem Onlinemagazin Radar Online verriet, sollen sich die beiden vor Kurzem zu einer Besprechung in London getroffen haben, da sie einen gemeinsamen Film planen. Dort soll die Schauspielerin wieder einmal festgestellt haben, wie heiß sie den "Iron Man"-Star findet! "Angelina vergöttert Robert und findet ihn wahnsinnig witzig", erklärte der Insider ihre Begeisterung für den Hottie. Außerdem sollen Angie und der "Avengers"-Darsteller durch ihre schwierige Vergangenheit sehr viel gemeinsam haben: Beide hatten eine sehr durchgewachsene Kindheit und kamen sehr früh mit Drogen in Berührung.

Angelina wird bei dem verheirateten Schauspieler aber vermutlich kaum eine Chance haben: "Robert ist seiner Frau absolut treu und erwidert die Schwärmerei nicht", erklärte die Quelle weiter. Mit seiner Frau Susan (44) führt Robert seit 13 Jahren eine glückliche Ehe und hat zwei gemeinsame Kinder mit ihr. Sieht also aus, als müsste sich Angie noch weiter umschauen!

Jackie Brown / Splash News Angelina Jolie, Schauspielerin

Frazer Harrison/ Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Mark Davis/Getty Images Robert Downey Jr. und seine Frau Susan bei einer Filmpremiere in Hollywood

