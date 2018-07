Bald ist es so weit: Vor vier Monaten gab Ex-Germany's next Topmodel-Star Hana Nitsche (32) ihre Schwangerschaft bekannt – nun ist sie bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. Bleibt also nicht mehr viel Zeit, bis das brünette Model ihren Sprössling endlich in den Armen halten kann. Bevor es losgeht, scheint die Wahlamerikanerin allerdings einige Gelüste zu haben: Nun zeigte sie ihren Fans, was sie sich zwischendurch so alles gönnt.

"Die Dinge scheinen ein wenig außer Kontrolle geraten zu sein. Aber hey, ich habe eine gute Entschuldigung!", kommentierte die 32-Jährige ihr neuestes Foto auf Instagram. Darauf liegt sie, umringt von Käsebällchen, Eis und Erdbeeren, in ihrem Bett. Im Gegensatz zu Chihuahua-Männchen Herman-Charlie, der sein Frauchen recht skeptisch beobachtet, scheint Hana sehr zufrieden mit ihrer Wahl zu sein. Schließlich hat sie die perfekte Ausrede: "Das Baby muss essen und es will alles!"

Den Fans scheinen das ehrliche Bild zumindest unglaublich sympathisch zu finden. "Das ist die einzige Zeit, in der eine Frau essen darf, was sie will, ohne dass es jemand hinterfragt", stellte eine Abonnentin der ehemaligen GNTM-Drittplatzierten fest. Außerdem witzelte sie darüber, dass Hana ihre Freiheiten um jeden Preis genießen solle: "Schiebe einfach alles auf deine Hormone!"

