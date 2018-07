Die letzten Wochen waren voller Höhen und Tiefen für Daniele Negroni (22)! Der Ex-DSDS-Kandidat hatte in der Musical.ly-Schönheit Tina Neumann (16) seine große Liebe gefunden – die nur wenig später wegen eines Streits, bei dem es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, zerbrach. Nachdem Daniele vergeblich um seine Freundin gekämpft hatte, scheint der Sänger jetzt sein Single-Leben zu genießen: Statt Liebeskummer zu schieben, zieht er jetzt durch die Klubs!

In seiner Instagram-Story zeigt sich der "Too Far"-Interpret in letzter Zeit immer wieder gut gelaunt mit seinen Kumpels beim Feiern. Statt sich dem Frust über die gescheiterte Beziehung hinzugeben, scheint die Ablenkung mit seinen Freunden dem Musiker richtig gut zu tun. Zuletzt kuschelte Daniele während einer wilden Partynacht mit der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip. Aufkeimende Turtelgerüchte erstickte die toughe Blondine allerdings im Keim – sie und Daniele sind nur Freunde. Ob der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner den Zoff mit Tina schon hinter sich gelassen hat?

Kurz nach dem Riesendrama mit seiner jetzigen Ex-Freundin wollte Daniele noch um das Netz-Sternchen kämpfen. In einem romantischen Social-Media-Post schwärmte er von seiner Tina und legte nur wenig später mit einem Herzschmerz-Song nach. Was glaubt ihr: Hat Daniele die Trennung überwunden? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / negroni_daniele Tina Neumann und Daniele Negroni

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni

