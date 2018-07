Was für ein niedlicher Anblick! Am vergangenen Samstag feierte Prinzessin Victoria von Schweden (41) ihren Geburtstag auf ihrer Lieblingsinsel Öland – dabei durften natürlich auch ihre Kinder Prinzessin Estelle (6) und Prinz Oscar (2) nicht fehlen. Am Vormittag stand ein großer Empfang der Gäste an, der für die beiden ein wohl eher langweiliges Ereignis war. Während ihre Mama die Gäste begrüßte und deren Geschenke entgegennahm, unterhielten sich die jungen Royals derweil auf vergnügliche Weise: Bruder und Schwester spielten herzallerliebst zusammen im Garten.

Der junge Fußballfan Oscar hatte seinen Deutschland-Ball dabei und kickte damit ein wenig im Schatten der großen Anlage herum. Nur wenig später gesellte sich auch Estelle zu ihm. Die Geschwister warfen dann den bunten Plastikball hin und her und schienen eine Menge Spaß miteinander zu haben. Anschließend rannten sie gemeinsam über den Schotterweg des Schlosses – drollig, wie der Zweijährige dabei den Ball vor sich her dribbelte.

Der Trubel des ganzen Tages inklusive sportlicher Spieleinheit muss die Sechsjährige allerdings ziemlich ermüdet haben. Während Oscar schon am frühen Abend zu Bett ging, blieb seine große Schwester noch auf – und bekam beim abschließenden Unterhaltungsprogramm einen kleinen Rappel: Estelle wackelte nervös auf ihrem Stuhl herum, schnitt Grimassen und gähnte.

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar von Schweden

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Prinz Oscar am Geburtstag von Mama Prinzessin Victoria von Schweden

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de