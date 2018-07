Mit ihrem kleinen Mann wächst auch ihr Bäuchlein. Vor wenigen Wochen überraschten Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) mit Hammer-News: Sie werden Eltern! In gut zwei Monaten soll der kleine Sprössling des YouTube-Paares schon auf die Welt kommen. Der werdenden Mama war das lange Zeit nicht anzusehen, aber diese Zeiten sind nun endgültig vorbei: Ein neuer Schnappschuss der Influencerin zeigt jetzt: Bibis Söhnchen muss einen richtigen Schub gemacht haben – auf einmal sieht ihr Bauch ziemlich umfangreich aus!

Auf zahlreichen Pics der Blondine war von einer Schwangerkugel kaum etwas zu erkennen. Selbst zu Beginn des siebten Monats hielt sich die süße Rundung noch deutlich in Grenzen. Vier Wochen später sieht das aber bereits ganz anders aus, wie die Mama in spe jetzt mit einem neuen Instagram-Bild beweist: Bibis Bauch ist mit einem Mal ganz schön groß geworden! Das fällt natürlich auch ihren fast sechs Millionen Followern auf. "Uff, was 'ne Kugel!", "So süß, du mit deinem Babybauch" und "Dein Bauch ist plötzlich so groß", lauten nur einige der unzähligen Kommentare.

Warum ihr die Schwangerschaft zunächst nicht deutlich anzusehen war, verriet die 25-Jährige ihren Fans bereits vor wenigen Wochen. Und die Begründung überraschte, denn: Schuld waren Bibis Muskeln! In einem Video erklärte sie: "Und dadurch, dass meine Bauchdecke einfach so hart war, ist erst – hat meine Frauenärztin mir erklärt – alles nach innen gewachsen, bevor sich der Bauch dann wirklich angefangen hat, nach außen zu dehnen."

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke bei einer Ultraschalluntersuchung

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de