Mit Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) scheint die Kreativität durchgegangen zu sein! Die Webstars und zukünftigen Eltern haben einen Namen für ihren noch ungeborenen Sohn gefunden. Wie genau er heißen soll, verraten die beiden zwar noch nicht: Doch der Name ihres Nachwuchses ist offenbar so ungewöhnlich, dass Bibi und Julian ihn extra beim Amt beantragen und offiziell bestätigen lassen mussten. Damit sind die zwei jedoch nicht alleine: Auch ihre kreativen Promi-Kollegen haben sich ganz schön etwas für ihre Sprösslinge einfallen lassen!

"Es ist nicht der gängigste Name und ich habe ihn noch nie in Deutschland gehört" , verrät die stolze Bald-Mama im neuesten YouTube-Video – und reiht sich damit in eine Vielzahl von VIPs ein, die ihre Babys ganz speziell genannt haben. Das wahrscheinlich beste Beispiel: Jimi Blue (26) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (28). Die Schauspielbrüder sorgten mit ihren Namen mit Sicherheit schon des Öfteren für Verwirrung. Ebenfalls vermutlich einmalig: Der Sohn von Schwimmlegende Franziska van Almsick (40) Don Hugo (11) oder auch Emil-Ocean, der Spross von Adam sucht Eva-Paar Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43).

Auch einige der internationalen Stars haben ihrem Einfallsreichtum freien Lauf gelassen: Neben Kim (37) und Kanyes (41) Tochter namens North West (5) sorgt auch das Mädchen von Gwyneth Paltrow (45) und Chris Martin (41) Apple Blythe Alison (14) möglicherweise für den einen oder anderen Schmunzler. Musiker David Bowie (✝69) löste in den 1970er Jahren ebenfalls eine Debatte um die Bezeichnung seines Kindes aus: Zowie Bowie hat sich mittlerweile jedoch umbenennen lassen und hört nun auf den Rufnamen Duncan Jones (47).

Hannes Magerstaedt / Getty Images Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk im Urlaub

Getty Images David Bowie und Duncan Jones auf einem Event

