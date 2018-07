Diese Sport-Action könnte ganz schön heiß werden! Seit seinen Kuppelshow-Teilnahmen bei Die Bachelorette (2017, Platz vier) und Bachelor in Paradise (2018, Finale) zählt Sebastian Fobe (33) zur Riege der deutschen Reality-TV-Stars. Allerdings turnt der Hannoveraner in seinen Leggings nicht nur durch verschiedene Dating-Formate, sondern arbeitet auch als Fitnesscoach. Promiflash hat der Personal Trainer nun verraten, mit welcher Promi-Lady er gerne mal ins Schwitzen kommen würde.

Ein berühmtes Girl, das der Tattoo-Hottie bevorzugt wieder in Form bringen würde, gibt es nicht. Dafür hat der Niedersachse eine Promi-Schönheit im Auge, die bereits ordentlich in Schuss ist: "Es würden mir einige Damen einfallen, die schon in shape sind, beziehungsweise, mit denen ich gerne mal Sport treiben würde, zum Beispiel Sophia Thomalla", plauderte der Single im Gespräch mit Promiflash aus. Wie sich Sebi Fo diese Fitnesseinheit vorstellt, hat er nicht verraten. Doch gegen so ein Couple-Work-out à la Marcus Butler (26) und Stefanie Giesinger (21) hätte man(n) sicher nichts einzuwenden. Fragt sich nur, was Frau Thomalla vom fobe'schen Angebot hält?

Eine große Überraschung ist Sebastians Wunschtrainingspartnerin im Übrigen nicht. Schon in der Vergangenheit schwärmte der Rosenbruder gegenüber Promiflash von der Moderatorin: "Ich feiere ihre Posts, weil sie authentisch ist. Die hat Ecken und Kanten, haut einfach raus. Nicht so glatt." Wie sehr die Schauspielerin es ihm angetan hat, beweist auch dieser Move: Obwohl der 33-Jährige inzwischen nicht mehr an Flirtformaten teilnehmen möchte, würde er, wenn Sophia die nächste Bachelorette wäre, sich sofort wieder bewerben.

