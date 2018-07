Dieser Tag war wohl rundum perfekt! Liz Kaeber (25) gab ihrer Jugendliebe Nick Maerker Ende Juni ganz romantisch das Jawort. Die traumhafte Zeremonie, die in der Nähe von Berlin mit Freunden und Familien stattfand, liegt mittlerweile schon einen Monat zurück – und das scheint Liz einfach noch nicht realisieren zu können. Voll und ganz im Liebesrausch scheinen ihre Gedanken noch immer um das große Event zu kreisen. Auf den sozialen Netzwerken ließ sie nun ihre Follower an ihrer Hochzeits-Sehnsucht teilhaben!

Es scheint so, als würde die Ex-Die Bachelorette-Kandidatin am liebsten jeden Tag aufs Neue ihren Ehemann heiraten wollen. Auf Instagram teilte sie nun ein Bild von sich – strahlend im edlen, weißen Brautkleid. "Die Zeit verfliegt so schnell", schrieb sie zu dem Heirats-Schnappschuss. "Der schönste Tag im Leben, den ich jede Sekunde so sehr vermisse. Ich war in jedem Moment unendlich glücklich." Damit ihre Fans diese Schwärmerei nun auch vollends nachvollziehen können, versprach sie weiter, nach und nach die süßen Erinnerungsfotos zu teilen.

Nach der Eheschließung könnte nun auch schon bald der nächste Schritt folgen. Liz gab kürzlich auf der Foto- und Videoplattform bekannt, die Pille schon längst nicht mehr zu nehmen und auch keine anderen Mittel zur Verhütung zu nutzen. Der Klapperstorch könnte bei der Influencerin und ihrem Schatz also schon bald vorbeischauen.

Alexander Hassenstein/Getty Images Nick Maerker und Liz Kaeber bei der GLOW Beauty Convention 2017

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Nick Maerker und Liz Kaeber bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Verlobter Nick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de