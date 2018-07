Was Tekashi69 (22) in der Nacht auf Sonntag erleben musste, wünscht man wirklich niemandem! Der auch als 6ix9ine bekannte US-Rapper ist aktuell auf der Überholspur und landete in den letzten Monaten einen Billboard Hot 100-Hit nach dem anderen. In der Vergangenheit war der Musiker immer wieder mit Kollegen aneinandergeraten. Doch jetzt wiederfuhr ihm ein Vorfall, den ihm wohl nicht mal seine schlimmsten Feinde wünschen würden: Tekashi wurde überfallen, niedergeschlagen, gekidnappt und ausgeraubt!

Wie eine Quelle TMZ berichtete, soll 6ix9ine am frühen Morgen nach einem nächtlichen Videodreh in Brooklyn auf dem Weg nach Hause gewesen sein, als ihm ein Wagen den Weg versperrte. Drei vermummte Männer schlugen ihn mit einer Pistole bewusstlos, packten ihn in ihr Auto und fuhren davon. Als Tekashi wach wurde, drohten die Verbrecher, ihn umzubringen, wenn er ihnen nicht das geben würde, was sie wollen. Kurz darauf fuhren sie zum Haus des Skandalrappers und erbeuteten dort Schmuck im Wert von rund 750.000 Dollar und etwa 20.000 Dollar Bargeld. Seine Tochter und die Mutter des Kindes sollen zur Tatzeit vor Ort gewesen sein, passiert sei ihnen aber nichts.

Die Gangster ließen Tekashi dann aber nicht gehen. Nur mit einem mutigen Sprung aus dem fahrenden Wagen soll dem New Yorker die Flucht gelungen sein. Sofort suchte er Hilfe bei einem vorbeifahrenden Auto. Sie verständigten gemeinsam die Polizei und der verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort soll 6ix9ine nun erst einmal für weitere Untersuchungen verweilen. Wer die drei Täter waren, ist indes noch ungeklärt.

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, US-Rapper

