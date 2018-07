Sein großer Traum ist in Erfüllung gegangen! Seit 2016 ist Alexander Molz (22) in der Serie Köln 50667 zu sehen. Mit der Rolle des coolen Frauenschwarms Pablo "Chico" Alvarez schaffte er seinen großen TV-Durchbruch. Seitdem wird der Leverkusener in der Öffentlichkeit ständig erkannt und regelrecht angehimmelt. Im Interview mit Promiflash beim Christopher Street Day in Köln verrät der Schauspieler, dass er auch selbst schon lange großer Fan der Show ist: "Ich finde die Serie hammermäßig. Ich habe es auch schon vor meiner Zeit geguckt."

