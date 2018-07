Vom Bäuchlein zur echten Babykugel! Mitte Mai hatten die Vlogger Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) mit dieser Hammer-Nachricht überrascht: Das Paar, das seit rund neun Jahren zusammen ist, erwartet sein erstes Baby! Mittlerweile befindet sich die YouTube-Queen bereits in der 29. Schwangerschaftswoche – und das sieht man ihr auch an. Kürzlich postete die werdende Mama ein Pic von sich auf Instagram, auf dem sie ihren Followern stolz ihren Bauch präsentiert. Die Kugel hat in den vergangenen Wochen einen sichtbaren Schub gemacht – aber kein Wunder, schließlich kommt der kleine Racker ja auch schon in zwei Monaten auf die Welt.

