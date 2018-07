Hatten Demi Lovato (25) und Rapper G-Eazy (29) nun was miteinander oder nicht? Jetzt meldete sich sogar seine Ex Halsey (23) zu der vermeintlichen Affäre zu Wort! Der Sängerin ging das Liebes-Aus mit G-Eazy vor wenigen Wochen ziemlich an die Nieren. Ob das vielleicht auch an der angeblichen Knutscherei zwischen ihrem Verflossenen und Demi gelegen haben könnte? Offenbar nicht: Erst vor Kurzem dementierte Halsey die Liebesgerüchte um G-Eazy und Demi!

Als Reporter von TMZ Halsey vor wenigen Tagen am Flughafen von Los Angeles erwischten, befragten sie den US-Star zu den jüngsten Spekulationen um das Liebesleben ihres Ex-Lovers. "Die beiden sind nur Freunde!", stellte Halsey sofort klar. Keine Spur von Eifersucht bei der "Closer"-Interpretin? Nein, ganz im Gegenteil! Im Verlauf des Interviews betonte sie sogar noch: "Demi ist total cool!" Trotz ihres Liebeskummers hat Halsey offenbar keine Lust auf eine fiese Schlammschlacht mit G-Eazy.

Dass Halsey über das Ende der Beziehung mit G-Eazy noch nicht vollständig hinweg ist, machte die Musikerin allerdings nicht nur mit ihrem tränenreichen Bühnenauftritt im Juli deutlich, sondern auch mit einem Foto, dass sie unlängst auf Instagram teilte: Gemeinsam mit einer Freundin und reichlich Bier versuchte die Sängerin kurzerhand, ihren Frust beim "Herzschmerz-Karaoke" wegzufeiern.

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Apega/WENN.com G-Eazy und Halsey auf den HeatRadio Music Awards 2018

Instagram / iamhalsey Sängerin Halsey (rechts) auf einer Karaokeparty

