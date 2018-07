Ist die Trauerphase wirklich vorbei? Vor knapp zwei Wochen gab Halsey (23) bekannt: Nach nur neun Monaten Beziehung gehen sie und der Rapper G-Eazy (29) ab sofort getrennte Wege. Kurz nach der Trennungsverkündung brach die Sängerin bei einem Konzert in Tränen aus. Während ihrer jüngsten Veranstaltung wirkte sie dagegen deutlich gefasster. Die "Closer"-Interpretin scheint mit dem Liebesaus abgeschlossen zu haben!

Bei einem Konzert in New Jersey zeigte sich die 23-Jährige schon tougher als neulich in Michigan. Bevor sie ihren Hit "Sorry" performte, der sie beim letzten Mal auf der Bühne so aus der Bahn geworfen hatte, erklärte die Songwriterin, dass sie kürzlich von jemandem sehr verletzt worden sei. "Ich habe vor Kurzem gelernt, dass es okay ist, alleine zu sein. Alleine zu sein, ist genug", fuhr Halsey weiter fort und feierte so ihre neu gewonnene Unabhängigkeit.

Das sollte aber nicht der einzige Beziehungsplausch bleiben. "Die zweite Lektion, die ich gelernt habe, ist: Schlaf niemals mit deinem Ex", ließ der Neu-Single seine Fans wissen. Was es mit dem intimen Ratschlag auf sich hat, gab Halsey allerdings nicht preis.

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Instagram / g_eazy Sängerin Halsey und Rapper G-Eazy

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

