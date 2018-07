Mesut Özil (29) ist Kickerstar, Ex-Weltmeister und spätestens seit gestern DER Streitpunkt in Fußball-Deutschland. Zwei Monate nach seinem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (64) tritt Mesut aus der Nationalmannschaft zurück. Aber was steckt eigentlich hinter dem sensiblen Superstar? Promiflash zeigt seinen Kosmos neben der Karriere und fasst zusammen, wie der Mittelfeld-Flitzer privat tickt. Neben seinem Glauben und seiner leidenschaftlichen Liebe zum Sport steht in dieser emotionalen Zeit seine Freundin Amine Gülse (25) hinter dem 29-Jährigen.

Dan Mullan / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de