Aaron Paul (38) schwebt im absoluten Vaterglück. Im Februar kam die erste Tochter des Schauspielers zur Welt. Seitdem ist die kleine Annabelle der ganze Stolz des früheren Breaking Bad-Darstellers. Dass er kein langweiliger Daddy ist und mit seiner Prinzessin auch mächtig Spaß haben kann, stellte Aaron jetzt unter Beweis: Er nahm Annabelle zur Comic Convention mit und verpasste ihr ein richtig cooles Outfit!

Am Donnerstag freuten sich die Fans der Kultserie "Breaking Bad" auf den großen Auftritt ihrer Helden bei dem Event in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Aber Aaron toppte alles, als er mit seinem fünfmonatigen Wonneproppen auf die Bühne kam: Die Kleine trug einen gelben Overall inklusive Atemschutzmaske. Genau die gleichen Modelle nur größer zogen von 2008 bis 2013 auch die beiden Hauptcharaktere Jesse Pinkman (gespielt von Aaron) und Walter White (Bryan Cranston, 62) über, während sie Crystal Meth herstellten. Eine zuckersüße Hommage des jungen Vaters an den Serienhit.

Wie viel ihm die gemeinsame Drehzeit mit seinen Kollegen immer noch bedeutet, brachte der 38-Jährige kürzlich in einem Interview zum fünfjährigen Jubiläum des Serienendes zum Ausdruck. "Ich liebe diese Menschen. Ich fühle mich gesegnet, weil ich diese unglaubliche Erfahrung, die 'Breaking Bad' nun mal ist, mit jedem einzelnen dieser Menschen teilen durfte", erklärte er gegenüber Entertainment Weekly.

Kevin Winter/Getty Images Vince Gilligan, Aaron Paul, Annabelle Paul, Bryan Cranston und Anna Gunn bei der Comic Con

Anzeige

Entertainment Weekly Anna Gunn, Bryan Cranston, Aaron Paul und Bob Odenkirk auf dem Cover der Entertainment Weekly

Anzeige

Valerie Macon / Getty Images Aaron Paul, "Breaking Bad"-Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de