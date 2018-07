Da ist er wieder allein! Prinz Harry (33) und seine Frau Herzogin Meghan (36) waren seit ihrer Hochzeit Mitte Mai so gut wie unzertrennlich. Die beiden hatten zuletzt fast jedes Event gemeinsam besucht. Der britische Royal half der ehemaligen Schauspielerin, sich an die Abläufe am Hof zu gewöhnen und stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. Doch jetzt musste der einstige Dauerjunggeselle auf seine Liebste verzichten.

Am Montag startete der Rotschopf eine zweitägige Reise nach Amsterdam, wo er die internationale AIDS Konferenz besuchte. Dort traf der 33-Jährige auf viele junge Fürsprecher verschiedenster Initiativen, die HIV-positiven Menschen helfen und vor allem Vorurteile ihnen gegenüber in der Gesellschaft abbauen wollen. Das Engagement dieser Jugendlichen lobte der Prinz ausdrücklich in einem Facebook-Live-Video. Nur wenige Tage zuvor stattete Harry einer Stiftung für verletzte Rugby-Spieler einen Besuch ab und war ebenfalls solo unterwegs. Von Sehnsucht nach seiner Meghan war jedoch zumindest auf den Bildern der Veranstaltungen nichts zu erkennen.

Die Beauty lässt ihren Ehemann dem Vernehmen nach allerdings nicht grundlos allein: Sie soll sich gerade in einem kurzen Heimaturlaub befinden. Angeblich wolle sie ein letztes Mal alleine ihre Freunde und Familie in den USA besuchen, bevor es im kommenden Jahr an die Familienplanung geht.

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Nelson Mandela Centenary Exhibition

Tim Ireland - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry bei der RFU Injured Players Foundation

Dutch Press Photo/WENN.com Meghan, Herzogin von Sussex

