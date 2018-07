Sie braucht Abstand vom Trubel in Großbritannien! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) verbringt Herzogin Meghan (36) ziemlich viel Zeit im Flugzeug und lernte bereits unterschiedlichste Länder kennen. Im kommenden Frühling wird das Ehepaar Meghans Heimat besuchen. Doch schon vorher soll es für die ehemalige Schauspielerin in die USA gehen – aber ganz ohne die Begleitung eines Familienmitgliedes des britischen Königshauses!

Eine Quelle von Us Weekly will die genaueren Hintergründe von Meghans Vorhaben kennen: "Sie plant diesen Sommer einen inoffiziellen Ausflug, um Familie und Freude zu sehen." Der Solo-Trip soll in New York starten und die 36-Jährige dann von der Ostküste in Richtung Westen nach Los Angeles führen. Der Zeitpunkt für den privaten Urlaub sei mit Absicht gewählt.

Es soll das allerletzte Mal sein, dass Meghan alleine in ihr Zuhause reist. Die Ex-Suits-Darstellerin und Harry wollen laut Insiderinformationen in den kommenden Monaten eine Familie gründen, was sie sich für 2019 vorgenommen hätten. Glaubt ihr, dass der Kinderwunsch hinter Meghans Amerika-Abstecher steckt? Stimmt ab!

Arthur Edwards/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch der Nelson Mandela-Ausstellung in London

Clive Mason/Getty Images Herzogin Meghan in Wimbledon

Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim "Your Commonwealth Youth Challenge"-Empfang

