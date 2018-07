Wird eine Katze zum Raudi... Daniela Katzenberger (31) hat sich längst vom reinen Reality-Star zur richtigen Businessfrau entwickelt. Sie ist nicht nur erfolgreiches Werbegesicht, sondern bringt auch ihr eigenes Magazin auf den Markt und ging neulich mit einer eigenen Sportkollektion unter die Designerinnen. Außerdem ist Dani zusätzlich Vollblut-Mama von der kleinen Sophia Cordalis (2). Klar, dass da Termine auf Termine folgen – und der Kalender voll ist. Um da keine Zeit zu verlieren, drückte Dani jetzt wohl ein wenig zu fest aufs Gaspedal und bekam dafür – im wahrsten Sinne des Wortes – die Quittung!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Katze nun erneut den Anliegen ihrer Follower. Die Frage danach, ob sie heute schon jemand zum Lachen gebracht hat, beantwortete sie gewohnt humorvoll – und selbstironisch. Die Person, die für den Schmunzler sorgte, war nämlich sie selbst: Zu einem abfotografierten Blitzerfoto, dass Daniela mit zusammengekniffenen Augen mit Raudi-Attitüde zeigte, schrieb sie: "Ja, ich mich selber. Mit meinem Blitzerfoto!" Die Kultblondine raste anscheinend geradewegs in eine Radarfalle! Einen Warnhinweis gab es von dem TV-Gesicht aber dennoch: "Nicht nachmachen! Kostet nur Geld und ist nicht cool!" In einem Interview mit Bild verriet sie dann auch, wie viel genau: "17 Stundenkilometer zu viel, außerhalb eines geschlossenen Ortes. Das hat mich 30 Euro gekostet."

Noch mehr lehrende Worte gab es von der 31-Jährigen erst kürzlich. So erzählte sie offen davon, wie sie mit zwölf Jahren den Weg zur vermeintlichen Coolness gesucht hat. In einem Geschäft habe sich Teenager-Dani Schmuck in den Mund gesteckt und ihn so herausgeschmuggelt – ohne zu bezahlen! "Weder cool, noch schlau" nannte sie dieses Vergehen in jungen Jahren.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers Blitzerfoto

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger bei der Lascana Fashion Show in Berlin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de