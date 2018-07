Seit einer Woche ist auf RTL endlich wieder Rosenzeit: Mit Nadine Klein (32) geht zum fünften Mal eine Bachelorette auf Männerfang. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen Monica Ivancan (41), Anna Hofbauer (30), Alisa Persch (30) und Jessica Paszka (28). Jede Junggesellin verpasste dem Kuppelformat ihren ganz eigenen Charme. Aber welche der fünf TV-Traumfrauen ist eigentlich euer absoluter Favorit? Promiflash schaut noch einmal auf die Zeit der jeweiligen Bachelorette zurück!

Die Promi-Bachelorette Jessica

Nach einem Jahr Rosenpause wagte RTL mit ihrer Bachelorette 2017 etwas ganz Neues: Jessica Paszka war die erste TV-Traumfrau, die schon vorab an einem Kuppelformat teilgenommen hatte und bereits deutschlandweit bekannt war! In ihrer Bachelor-Staffel mit Rosenkavalier Christian Tews (37) war Jessi schon als extrovertierte Powerfrau aufgefallen. Diesem Ruf wurde sie auch in ihrer eigenen Bachelorette-Staffel gerecht und küsste hemmungslos den einen oder anderen Traumprinzen zur Probe. Am Ende wurde es Eskimo Callboy-Drummer David Friedrich (28), mit dem sie mehrere Monate liiert war. Die Trennung der beiden verlief dann aber nicht ganz so rosig. Aktuell wird spekuliert, dass Jessi wieder vergeben sein soll – dazu äußern will sich die Essenerin aber bisher nicht.

Die Ur-Bachelorette Monica

2004 feierte das Kuppelformat mit einer Dame im Fokus auf RTL Premiere. Für die damals 27-jährige Monica Ivancan kein leichtes Unterfangen, schließlich hatte sie dank Debüt-Staffel keine Ahnung, was auf sie zukommt! Dementsprechend vorsichtig agierte das junge Model in ihrer Rolle, die 25 möglichen Partner zu begutachten. Am Ende wurde es Polizist Mark Quinkenstein, über den Monica zehn Jahre später im Interview mit dem Stern sagte: "Ich hatte mir zwar den Nettesten rausgesucht, aber er war halt nicht der Richtige." Heute ist die Blondine glücklich verheiratet und hat zwei Kinder.

Die schüchterne Bachelorette Alisa

2015 durfte Alisa Persch ihr Glück als TV-Traumfrau versuchen – mit ihr suchte zum ersten Mal eine Lehrerin ihr Liebesglück im Fernsehen! Die damals 27-Jährige gehörte wohl zu den zurückhaltendsten Bachelorettes bisher, denn Alisa achtete in ihrer Staffel ganz bewusst darauf, nicht zu viel vor den Kameras zu schäkern. Am Ende überreichte sie dem Münchner Patrick Cuninka (28) die letze Rose, doch nach wenigen Monaten trennte sich auch dieses Bachelorette-Paar wieder. Heute hat sich die einstige Rosenverteilerin ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Über einen neuen Partner an ihrer Seite ist aktuell nichts bekannt.

Die Comeback-Bachelorette Anna

Erst ganze zehn Jahre nach dem Show-Debüt ging mit Anna Hofbauer eine zweite Rosenlady an den Start. Der Sender entschied sich damals für die 26-jährige Musicaldarstellerin – allerdings war Anna nur ein Ersatz für Fernsehmoderatorin Susanne Schöne (35). Diese war aus persönlichen Gründen vom Rosenposten noch vor den Dreharbeiten zurückgetreten. Glück für Anna, denn die fand durch schon deutlich offensiveres Flirten unter den 20 Herren tatsächlich ihren Freund Marvin Albrecht (30). Mit dem Model war die schöne Blondine bis zur Trennung 2017 stolze drei Jahre liiert. Seit Anfang des Jahres ist Anna allerdings wieder in festen Händen: In Sänger Marc Barthel (28) hat sie endlich ihren Traummann gefunden.

Die aktuelle Bachelorette Nadine

An den großen Erfolg des vergangenen Jahres will RTL wohl anschließen und wählte als die aktuelle Bachelorette Nadine Klein. Wie schon Jessi nahm auch sie bereits an einer Bachelor-Staffel teil – allerdings im selben Jahr! Im März hatte die Wahlberlinerin noch um Daniel Völz (33) gebuhlt. Nun versucht sie ihr Glück auf der anderen Rosenseite. Wie sie sich in ihrer Staffel verhalten wird, kann man noch nicht sagen – schließlich ist erst eine Folge über die Fernsehschirme geflimmert. Doch wie eine Vorschau schon vorab zeigte, wird auch die Studentin die Kussfront nicht meiden. Ob sie am Ende tatsächlich mit ihrem Mann der Träume nach Hause fahren wird, zeigt sich aber erst in einigen Wochen.

BENK,MARKUS/ActionPress Monica Ivancan 2005

Anzeige

RTL/Armanda Claro Anna Hofbauer, Bachelorette von 2014

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Alisa Persch, Bachelorette 2015

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Jessica Paszka, die Bachelorette 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette von Staffel fünf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de