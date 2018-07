Der Baby-Countdown bei Elena Miras (26) läuft! Bei der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin kann es tatsächlich jederzeit so weit sein. Ihr Töchterchen mit Show-Liebe Mike Heiter könnte in nur wenigen Stunden zur Welt kommen – und das wünscht sich die Schweizerin offenbar auch sehnlichst! Ihren Fans gegenüber machte sie jetzt nämlich klar, dass sie auf ihre Babykugel so langsam überhaupt keine Lust mehr hat.

In ihrer Instagram-Story hält Elena ihre Follower schon seit Tagen auf dem Laufenden. Noch sind aber keine Wehen in Sicht. Deshalb bekommt sie offenbar zahlreiche besorgte Fan-Zuschriften. Nun meldete sich die Hochschwangere in ihrer Story erneut: "So, für alle, die mir geschrieben haben. Das Kind ist immer noch nicht unterwegs. Es ist immer noch bei mir im Bauch. Und ja… ich habe langsam keinen Bock mehr. Aber was soll’s!" Die spanischstämmige Beauty sammelt also noch einmal ihre letzten Kräfte für die Geburt.

In den letzten Tagen hatte die Influencerin auch mit einigen Wehwehchen zu kämpfen. So konnte sie zum Beispiel ihr linkes Bein kaum bewegen und daher auch nicht richtig laufen. Der errechnete Termin für die Entbindung ist diese Woche Mittwoch. Noch lässt sich die Kleine aber offensichtlich Zeit.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Teilnehmerin der ersten deutschen Staffel von "Love Island"

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de