Kanye West (41) kann auch lachen! Der Musiker trägt in der Öffentlichkeit stets sein berühmtes "Resting Bitch Face" – er sieht immer ein wenig grummelig aus. Wie der Mann von Kim Kardashian (37) kürzlich erklärte, steckt dahinter aber keine schlechte Laune, er will so auf Fotos einfach cooler aussehen. Doch auch dieser Look steht dem Rapper eigentlich ausgezeichnet: Kim postete jetzt ein putziges Bild von Kanye und Töchterchen North (5), auf dem er total strahlt!

Diesen rührenden Moment postete die Beauty jetzt auf ihrem Instagram-Profil: North drückt ihrem Papa einen Schmatzer auf die Wange und entlockt ihm damit ein breites Grinsen! Bei so einer süßen Geste musste Kanye seine übliche Coolness wohl für einen kurzen Moment ablegen. Die begeisterte Kim schrieb unter dem Foto, dass sie bei diesem Anblick immer noch die Liebe spüren könne, die Vater und Tochter in diesem Moment ausstrahlten.

Doch manche Fans des Keeping up with the Kardashians-Stars achteten bei dieser Momentaufnahme statt auf Kanyes Lachen nur auf Norths Haare! Wie bereits in einem früheren Shitstorm beschweren sich einige User in den Kommentaren, dass Kim die Mähne der 5-Jährigen glättet. Die Mutter erklärte schon in einem früheren Interview, dass sie der Kleinen hin und wieder Make-up und Styling erlaubt, weil ihr das Herrichten so viel Spaß macht.

Larry Busacca / Getty Images Kanye West, US-amerikanischer Rapper

Splash News Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West

Splash News North West und ihre Mutter Kim Kardashian in New York

