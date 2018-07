Sind sie nicht ein herrliches Quartett? Als Tennisheld und dreifacher Wimbledon-Sieger ist Boris Becker (50) gewiss nicht medienscheu. Immer wieder posiert der sportliche Rotschopf für die blitzenden Kameras der Paparazzi. Deutlich rarer hingegen sind in den vergangenen Jahren gemeinsame Fotos mit seinen Kids. Kein Wunder – immerhin leben er und seine beiden Söhne Noah (24) und Elias (18) aus seiner Liebe mit Barbara Becker (51) und Nesthäkchen Amadeus (8) aus seiner Beziehung mit Lilly Becker (42) allesamt an unterschiedlichen Orten. Doch jetzt zeigen sich Boris und seine Boys endlich wieder vereint: Das Vierergespann stellt sein Patchwork-Glück sogar im Netz zur Schau.

Auf Instagram postete das Familienoberhaupt des Becker-Klans einen Schnappschuss seiner Rasselbande. Während der blonde Lockenkopf Elias sich links neben dem Papa auf einer Stufe positioniert und lächelnd in die Linse blinzelt, genießt der älteste Spross Noah links von ihm die Sonne mit geschlossenen Augen. Amadeus, das Küken im Bunde, darf sogar auf Boris' Schoß sitzen. In seinem Arm: ein kleines, zotteliges Hündchen, das die Familienidylle perfekt abrundet. "Die Becker-Boys", schrieb der 50-Jährige zum Foto und versah die Zeilen mit dem Hashtag #Wimbledon2018. Offenbar kam es in London zu dieser ungewöhnlichen Becker-Reunion.

In Englands Hauptstadt wohnt auch Anna Ermakova (18), der vierte Spross von Boris Becker. Die 18-Jährige ging aus der berühmten Besenkammer-Affäre des Tennisstars mit Annas Mutter Angela hervor. Zurzeit ist sie Schülerin an einer Londoner Privatschule, arbeitet nebenher aber erfolgreich als Model. Ihr Verhältnis zu ihrem berühmten Vater soll mittlerweile gut sein.

