Unbemerkter Träller-Spion! Cruz (13) steht einmal eine große Gesangskarriere bevor – da sind sich viele Fans sicher. Schließlich beweist der jüngste Sohn von Victoria (44) und David Beckham (43) immer wieder in den sozialen Netzwerken, wie gut er singen kann. Nun filmte Mama Vic ihren Spross allerdings erstmals ganz heimlich für ihre Instagram-Follower. Cruz sitzt mit seiner Gitarre in seinem Zimmer und gibt Justin Biebers (24) "Love Yourself" zum Besten. Bei der mitreißenden Gesangseinlage kann seine berühmte Mutter nicht anders, als ihm seine chaotisches Zimmer zu verzeihen: "Seine Unordnung kann ich bestens ignorieren, wenn er sich so süß anhört", schreibt zu dem Clip.

