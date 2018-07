Für Queen Elizabeth II. (92) war es ein ziemlich ereignisreiches Jahr. Ihr Enkel Prinz William (36) bekam sein drittes Kind und machte sie zu einer achtfachen Urgroßmutter. Im Mai feierte Prinz Harry (33) eine pompöse Hochzeit und brachte die Amerikanerin Meghan (36) in die Familie, deren Angehörige seitdem konstant für Schlagzeilen sorgen. Zuletzt besuchte zudem der amerikanische Präsident Donald Trump (72) das Land und spaltete die Royals. Von all diesen Geschehnissen erholt sich die rüstige Monarchin demnächst in ihrem Sommerdomizil in Schottland.

Wenn die Besucherzeit von Balmoral Castle für Touristen Ende Juli vorbei ist, wird die Blaublüterin sich in der Natur entspannen. Das Schloss ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Besitz der Windsors und wurde bereits von der Urgroßmutter der Queen als Erholungsort genutzt. Hier kann die 92-Jährige einfach mal die Seele baumeln lassen und sich bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Ehemann Prinz Philip (97) erholen. In ihrem Urlaub soll sie besonders viel Wert auf einen bodenständigen Lebensstil legen und sogar höchstpersönlich den Abwasch übernehmen.

Auf eine geliebte Beschäftigung wird Elizabeth dann allerdings verzichten müssen: Wegen der Waldbrandgefahr ist das Grillen auf dem Anwesen zu gefährlich. Das übernahm normalerweise immer ihr Prinzgemahl. Ob dessen Gesundheitszustand eine Reise nach Schottland in diesem Jahr zulässt, ist bisher noch nicht bekannt.

David Cheskin/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Sophie, Countess of Wessex und Prinz Andrew im Balmoral Castle

-/AFP/Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. auf ihrem Landwohnsitz Balmoral Castle 1972

WPA Pool/ Getty Images Prinz Philip bei einer Parade vor dem Buckingham Palace

