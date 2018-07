Mit diesem Erfolg hätte wohl niemand gerechnet! Bares für Rares flimmert seit fast genau fünf Jahren über die Fernsehschirme der Republik. Kurioser Krempel und Sensationsfunde, die Show erzielt fantastische Quoten – und das jeden Nachmittag. Einer der Gründe für die Beliebtheit sind neben Moderator Horst Lichter (56) auch die Händler, die mit witzigen Sprüchen und knallhartem Sachverstand beim Publikum punkten. Promiflash stellt euch die drei Schillernsten einmal vor.

Als erstes fällt definitiv Fabian Kahl (26) ins Auge. Er sticht durch seine bunten Haare und seine coolen Goth-Outfits deutlich aus der Masse hervor und gilt als Paradiesvogel der Show. Zusammen mit Freundin Samara wohnt er auf Schloss Brandenstein in Thüringen. Fabians Familie kaufte 2000 das baufällige Domizil und renovierte es in mühevoller Kleinstarbeit. Von dort aus betreibt er zusammen mit seinen Eltern einen Antiquitätenhandel.

Neben Fabian ist auch Ludwig Hofmaier ein Publikumsliebling. Mit auffälligen und teilweise schrillen Hemden und seinem breiten niederbayrischen Dialekt feilschte sich der 76-jährige Senior in die Herzen der Zuschauer. "Lucki", wie er genannt wird, hat eine sportliche Vergangenheit. Als Kunstturner wanderte er im Handstand 1967 innerhalb von drei Monaten von Regensburg nach Rom.

Mit Walter Lehnertz (51) hat die Show ein echtes pfälzisches Original an Bord. Sein miesepetriger Charme und sein berühmter Spruch "Datt geht in die Eifel" machten ihn zu einem der beliebtesten Händler bei Bares für Rares. Privat betreibt der ehemalige Bauunternehmer und Pferdewirt zusammen mit seiner Frau eine Trödelhalle – natürlich in der Eifel. Besonders markant: Er fängt grundsätzlich mit einem Gebot von 80 Euro an und trägt auch den Spitznamen "80-Euro-Waldi".

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Anzeige

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl im Studio von "Bares für Rares"

Anzeige

WENN.com Ludwig Hofmaier, "Bares für Rares"-Händler

Anzeige

Becher/WENN.com Walter Lehnertz, Händler bei "Bares für Rares"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de