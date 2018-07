In wenigen Monaten ist es so weit: Josephine Welsch (26) und ihr Liebster Wolf, der mit bürgerlichem Namen Robert Dallmann heißt, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Schönheit und ihr Partner sind schon voller Vorfreude – trotzdem genießen die Eltern in spe auch die Schwangerschaft in vollen Zügen. Besonders ein Augenblick lässt den Baldpapa ins Schwärmen geraten: Die ersten Tritte seines Kindes.

Als Mama hat Josie ihren kleinen Bauchbewohner schon früh zu spüren bekommen. "Ich habe das vorher schon von innen gemerkt und habe zu ihm (Wolf, Anm. d. Red.) immer gesagt 'Jetzt, jetzt, jetzt! Komm mal! Guck mal' und er dann immer nur 'Ne, ich merke nichts'", erzählte die Schauspielerin im Interview mit Promiflash. Doch das Baby wollte Papa Wolf wohl einen unvergesslichen Moment bescheren, denn die ersten Bewegungen seines Sprosses verspürte der Bartträger an einem ganz besonderen Tag. "Die ersten Tritte habe ich an meinem Geburtstag mitbekommen. Das war ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk", schwärmte der Hundeliebhaber.

Inzwischen hat die Schwestern – Volle Dosis Liebe-Darstellerin den sechsten Schwangerschaftsmonat überschritten und der Knirps sorgt für ordentlich Action im Bauch. Ihre wachsende Körpermitte macht dem blonden TV-Star inzwischen auch etwas zu schaffen: "Jetzt kommt eher so dieses Körperliche, dass du dich nicht mehr so leicht drehen kannst. Oder du willst aufstehen – schnell, wie du es sonst gewohnt bist – und merkst dann einfach, dass es zieht."

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihr Freund Wolf

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihr Freund Robert Dallmann aka Wolf

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de