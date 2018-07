Kelly Rowland (37) trägt Demi Lovato (25) nun ganz nah bei sich! Es waren schreckliche Nachrichten, die Hollywood und die Welt am Dienstag erschütterten: Demi wurde mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre Fans zeigten sich schockiert und auch die Promis sind in Gedanken bei dem Ex-Disney-Star – allen voran Demis ehemalige X Factor-Kollegin Kelly Rowland. Ihre Hand ziert jetzt aus Anteilnahme dasselbe Tattoo, das auch Demi trägt!

Kelly war am Mittwoch zu Gast bei einer Veranstaltung von Refinery29 in Chicago, auf der sie mit einer ganz besonderen Aktion für Aufsehen sorgte. Das Goldkehlchen teilte auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse von dem Event – und zeigte sich unter anderem auch mit einem Künstler für temporäre Tätowierungen, der ihre Hand mit einem Löwenkopf bemalte. Das Besondere: Es ist das gleiche Motiv, das auch ihre Freundin Demi auf dem Handrücken trägt! Damit auch kein Zweifel bleibt, wem dieses Kunstwerk gewidmet ist, betitelte sie eine abfotografierte Vorlage des Motivs mit: "Demi Lovato, ich liebe dich!" In einem weiteren Clip, der zeigt, wie das Motiv aufgemalt wurde, schrieb die Sängerin zudem: "Ich denke an dich..."

Kelly und Demi lernten sich im Jahr 2013 bei der Castingshow X Factor kennen. Sie saßen damals nebeneinander am Jurorenpult. Demi trägt ihre gestochene Version des Löwen bereits seit 2017 unter der Haut. Das Motiv steht für ihr Sternzeichen Löwe und ist gleichzeitig auch ein Symbol der Stärke, das sie auch in ihrem Song "Lionheart" besingt.

Instagram / kellyrowland Screenshot aus Kelly Rowlands Instagram-Stroy

Instagram / kellyrowland Screenshot aus Kelly Rowlands Instagram-Story

Instagram / ddlovato Demi Lovato

