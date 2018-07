Sarina Nowak (24) will kurvigen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen! Das gehört zu den wichtigsten Anliegen der Beauty. Vor neun Jahren nahm die damals noch schlankere Schönheit am Castingformat Germany's next Topmodel teil. Nach der Show war sie zwar nicht gleich erfolgreich, aber nachdem sie ein paar Pfunde zugenommen hatte, startete sie als erfolgreicher Plussize-Star durch! Kein Wunder also, dass ihr diese Show besonders zusagt: Sarina ist ein großer Fan von Curvy Supermodel!

Das verriet sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Unter einen Schnappschuss von sich erinnert Sarina ihre Fans an den Start der dritten Staffel und erklärte, dass sie selbst schon ganz aufgeregt sei! Bei diesem Post kommen gleich mehrere User auf die gleiche Idee: "Du solltest in der Jury mitmachen!", schlagen sie begeistert vor. Die nötige Erfahrung dafür hätte das Curvymodel jedenfalls.

Diesen Job übernehmen aktuell aber andere prominente Profis: Kurvenwunder Angelina Kirsch (30), Moderatorin Jana Ina Zarrella (41), Male-Model Jan Kralitschka (42) und Choreograf Oliver Tienken bewerten die Ladys in der diesjährigen Staffel. Glaubt ihr, Sarina würde sich auch gut in der Jury machen? Stimmt ab!

Instagram / sarina_nowak Curvy-Model Sarina Nowak, Juni 2018

Anzeige

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de