Steht der drolligen Ava schon bald eine Karriere als Deutschlands jüngster Punkstar bevor? Mit diesem coolen Look ist der Grundstein dafür jedenfalls gelegt! Auf einem aktuellen Foto präsentiert Mama Caroline Beil (51) stolz ihren Liebling. Caros Kommentar "Pooltime ... mit neuem Harstyle" folgen mehrere Hastags, darunter #littleprincess (zu Deutsch: kleine Prinzessin) – die neue Frisur von ihrem Töchterchen ist aber alles andere als prinzessinnenhaft: Die kleine Ava trägt das feine Babyhaar zu einem Irokesenkamm zurechtgekämmt!

Caroline postet selten Aufnahmen von ihrem goldigen Schatz. Doch das Outfit ihrer Süßen bei der Planscherei im Pool wollte sie ihren Followern bei Instagram wohl nicht vorenthalten. Auf dem Pic besticht die Kleine durch ihre Coolness und stiehlt der deutschen Schauspielerin so die Show! Neben dem frechen Iro der Einjährigen ist auch ihr Gesichtsausdruck ein Hingucker: Statt wie die Mama in die Kamera zu lächeln, fixiert Ava mit lässig-ausdrucklosem Blick etwas in der Umgebung, das sie wohl gerade mehr interessiert. Ein echtes Punkermädchen macht eben nur, worauf es gerade Lust hat!

Ob Punk oder ein anderer Stil – falls Ava irgendwann mal eine Laufbahn als Musikerin einschlagen will, kann Mama Caroline ihr sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen! Im Showgeschäft kennt sich das bekannte TV-Gesicht schließlich bestens aus. Auch als Sängerin hat sie schon Erfahrung: Zusammen mit dem Musiker Oliver Lukas nahm sie 2015 das Album "Beziehungsweise" auf.

Instagram / beilcaroline Ava, Tochter von Caroline Beil

Becher / WENN.com Caroline Beil und ihre Tochter Ava im Heide Park Resort

WENN Caroline Beil beim RTL Spendenmarathon

