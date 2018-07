Erwartet sie tatsächlich ein Baby oder hat sich Farrah Abrahams (27) nur einen kleinen Scherz mit der Netzgemeinde erlaubt? Die Teen Mom-Legende wurde im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal schwanger. Töchterchen Sophia ist inzwischen bereits neun Jahre alt. Auf ein Geschwisterchen hat die Kleine bisher allerdings vergeblich gewartet – könnte sich das bald ändern? Jetzt heizte Farrah im Netz die Gerüchteküche um eine erneute Schwangerschaft an!

"Der Braten in meiner Röhre geht nur mich etwas an", verkündete das Pornosternchen vor Kurzem in ihrer Instagram-Story – ist sie also tatsächlich wieder in anderen Umständen? Offensichtlich nicht! "Ich bin ganz bestimmt nicht schwanger", stellte die junge Mutter wenig später gegenüber dem Magazin Hollywood Life klar. Doch was meinte Farrah denn dann mit ihrer Braten-Metapher? Sie habe damit nur zum Ausdruck bringen wollen, dass sie derzeit all ihre Energie auf ihre Karriere verwende, so die 27-Jährige weiter. Aha!

Nach ihrem großen Durchbruch im Reality-TV und ihrem Erfolg in der Pornobranche sucht Farrah derzeit nach neuen beruflichen Herausforderungen: Sie träumt davon, eine professionelle Wrestlerin zu werden. Den ersten Schritt in Richtung Ring hat sie sogar schon gemacht. Erst vor Kurzem hat sie einen Vertrag für einen Promi-Box-Kampf unterzeichnet. Stattfinden soll das Match bereits im Oktober dieses Jahres.

Rachel Murray/Getty Images for MaximExperiences Farrah Abraham bei der Maxim Hot 100 Party in Los Angeles

Instagram / farrah__abraham Farrah Abraham und ihre Tochter Sophia im Burj Al Arab

Instagram / farrah__abraham Farrah Abraham, Reality-TV-Sternchen

