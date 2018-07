Neue Zukunftspläne bei Farrah Abraham (27)! Der Realitystar ist vor neun Jahren durch die TV-Show Teen Mom berühmt geworden. Seither konnte die junge Mutter allerdings noch nicht mit einer großen Karriere glänzen. In die Schlagzeilen gerät sie nur durch den ein oder anderen Skandal. Das soll sich jetzt allerdings ändern – zumindest, wenn es nach Farrah geht: Sie träumt davon, eine professionelle Wrestlerin zu werden!

Ein bisschen Wrestling-Luft kann die 27-Jährige in den nächsten Wochen schon einmal schnuppern. Sie wird bei einer Promo-Kampagne für ihren Lieblingssport dabei sein. Das allein reicht ihr aber noch nicht, wie sie jetzt dem Onlineportal TMZ verriet. Sie würde nämlich gerne auch selbst in den Ring steigen. Sogar ihre Traumgegner hat Farrah sich schon ausgesucht: "Ich würde mich wahrscheinlich für Alexa Bliss entscheiden oder vielleicht die Bella Zwillinge", erzählte der TV-Star.

Neben ihrer Sportkarriere arbeitet die Wahl-Texanerin schon seit Jahren an einem weiteren Standbein: Sie versucht sich auch in der Schauspielerei. Abgesehen von ein paar kleineren Nebenrollen will das aber bisher noch nicht so richtig klappen.

Bryan Steffy / Getty Images Farrah Abraham auf einer Party im Crazy Horse III Gentlemen's Club in Las Vegas

Instagram / farrah__abraham Farrah Abraham und ihre Tochter Sophia im Burj Al Arab

Frazer Harrison/Getty Images Farrah Abraham bei den MTV Movie and TV Awards 2018

